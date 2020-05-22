من نقد الدين إلى وحدة الأديان في الثقافة الاسلامية(7) - ميثم الجنابي

2020/05/22 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي النقد العقلي للأديان في علم المِلل والنِّحَل (موقف الشهرستاني من الدين)لقد تمثل الشهرستاني في موقفه من الأديان تقاليد الرؤية العلمية.



لهذا لم يصب انتقاده إياها في تيار الاتهام والتفنيد الميز للرؤية العقائدية.



على العكس انه حاول أن يبين معالم الاشتراك والخلاف الضرورية بينها.



واستند في موقفه هذا إلى المبدأ العام في تقسيمه لأهل العالم حسب "الآراء والمذاهب".



ذلك يعني انه جعل من الفكرة والع ......





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