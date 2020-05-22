شمخاني: ستبقى ايران ثابتة في دعمها لجبهة المقاومة والقضية الفلسطينية

2020/05/22 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى العشرين لتحرير الجنوب اللبناني من الكيان الصهيوني والذكرى العشرين لعيد المقاومة والتحرير، وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، رسالة خاصة الى الحكومة والشعب والمقاومة في لبنان، وأضاف شمخاني “بيّنت هذه المناسبة التي تصادفت مع ذكرى فتح الفتوح مرحلة الدفاع المقدس التي تم فيها تحرير مدينة خرمشهر، أن قوّة الإيمان والعقيدة هي […]

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