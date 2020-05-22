نقل زعيم الشيشان إلى مستشفى في موسكو لاحتمال إصابته بكورونا

2020/05/22 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف تقرير إعلامي روسي عن نقل زعيم الشيشان رمضان قدريوف إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.وقالت وكالة “إنترفاكس” الإخبارية نقلاً عن مصدر إن قدريوف قد نقل إلى موسكو، الأربعاء، لتلقي العلاج بعد إظهاره أعراض شبيهة بالأنفلونزا.وقال مصدر آخر لوكالة “ريا نوفوستي”: “إنه في مستشفى في موسكو”.و يعد الزعيم الشيشاني، الذي […]

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