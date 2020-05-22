العراق يقترض من البنوك لرواتب أيار ويواجه

2020/05/22 | 11:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح

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