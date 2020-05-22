«لم يهرب من الشرطة»… الكشف عن نتائج التحريات الجنائية بقضية مقتل لاجئ سوري بتركيا

2020/05/22 | 11:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج التحقيقات الجنائيّة التركيّة، تفاصيل جديدة حول قضية مقتل اللاجئ السوري “علي حمدان”، على يد أحد عناصر الشرطة خلال فترة حظر التجوّل في ولاية أضنة جنوب #تركيا.ونقلت وسائل إعلام تركية مساء أمس الخميس،…

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