بالتفاصيل،، أبناء جمال خاشقجي يعفون عن قتلة أبيهم

2020/05/22 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الابن البكر للصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم الجمعة، إنه واخوته قد عفوا عن قتلة أبيهم.وقال صلاح خاشقجي في تغريدة على تويتر ”في هذه الليلة الفضيلة من الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى ’فمن عفا وأصلح فأجره على الله‘“.”ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عن من قتل […]

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