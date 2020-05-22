قطعة أثرية عمرها 3500 عاماً،، واشنطن ترد “حلم كلكامش” إلى العراق

2020/05/22 | 11:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تعتزم السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 عاما، إلى العراق بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة هوبي لوبي الأميركية.وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن “أصل القطعة الأثرية التي تعرف باسم “لوح حلم كلكامش” يعود للعراق ودخلت الولايات المتحدة خلافا للقانون الاتحادي”.وكانت هوبي لوبي […]

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