حدادا على ضحايا كورونا ..ترامب يقرر تنكيس الاعلام لثلاثة ايام

2020/05/22 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بتنكيس الأعلام الوطنية لمدة ثلاثة أيام في جميع المباني الفيدرالية في البلاد، حدادا على ضحايا فيروس كورونا.وقال في تغريدة على صفحته الخاصة في تويتر ان تنكيس الاعلام يكون بدءا من الاثنين المقبل مستجيبا فيها لدعوة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، طالبا فيها ترامب بخفض الأعلام بمجرد وصول الولايات المتحدة إلى رقم 100 ألف حالة وفاة، باعتباره سيمثل حالة من الحزن الوطني على الضحايا.وبحسب آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم ، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا لـ1,577,287 إصابة، فيما توفي نحو 94702 شخصا.

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