السيد الخامنئي: بزوغ الثورة الاسلامية الايرانية فتح فصلا جديدا للنضال من اجل فلسطين

2020/05/22 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، الجمعة، أن ظهور المقاومة الاسلامية من أصعب العقبات امام اسرائيل، مبينا ان القوة تتصاعب في جبهة المقاومة بينما ينعكس الامر في جبهة العدو. وقال السيد الخامنئي في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي، إن “من المؤسف ان بعض الدول العربية التي ابدت استعداد في بادئ الامر قد استسلمت […]

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