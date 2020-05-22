اليوم.. عدد من الدول العربية تتحرى هلال شهر شوال

2020/05/22 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت عدد من الدول العربية عن تحري هلال شهر شوال للعام 1441 هجرية،، اليوم الجمعة، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما رجحت الحسابات الفلكية إلى أن شهر مضان لهذا العام سيكمل 30 يوما، مما يعني أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيوافق الأحد 24 آيار/مايو.ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية […]

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