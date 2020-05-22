الولايات المتحدة تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة

2020/05/22 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة، التي تضم 35 بلدا، وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، وذلك في أحدث تحرك لإدارة الرئيس دونالد ترامب لإخراج بلاده من اتفاقية دولية كبيرة.وقالت إدارة ترامب إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا.وأوضح مسؤولون كبار أن الانسحاب سيتم رسميا […]

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