بعد استقدم مسؤولي “سايلو النجف الأفقي”،،تعرف على مدة السجن المتوقعة في حال الإدانة!

2020/05/22 | 11:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في سايلو النجف الأفقي؛ على خلفية نقص 752 طن حنطة.وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن “محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق أربعة مسؤولين في السايلو الأفقي للمحافظة؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها […]

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