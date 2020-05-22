وزير الصحة : علينا التعايش مع كورونا وتقديراتنا تشير إلى استمراره لنهاية العام المقبل

2020/05/22 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ان إجراءات حظر التجوال الوقائي ستطبق في ارجاء البلاد خلال عيد الأضحى، للحد من انتشار وباء كورونا.

وأوضح التميمي في تصريح، ان عطلة عيد الفطر ستكون أقسى فترة على الفرق الطبية بالوزارة، التي ستتوجه بكل إمكانياتها للمناطق الست المشمولة لخطة الوزارة للحظر الوقائي المناطقي، مبينا ان الوزارة ستفرض إجراءات مشددة تتضمن حظر تجوال شامل لمدة تسعة أيام من ضمنها عطلة عيد الفطر البالغة سبعة أيام.

ودعا التميمي المواطنين إلى التعايش مع تدابير الوقاية من الفيروس، مثل استخدام الكمامات وغيرها، للحد من خطر انتشاره، بسبب عدم وجود موعد متوقع لانتهاء الوباء، الذي تشير تقديرات الوزارة إلى استمراره لغاية نهاية العام المقبل.

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