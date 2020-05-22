انخفاض أسعار النفط مع تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا

2020/05/22 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

شهدت اسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضا بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وعجز بكين ع...





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