وزارة العمل: سنتابع شكاوى المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في منحة الطوارئ

2020/05/22 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، فتح صفحة لمتابعة المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في منحة الطوارئ. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح إن “الوزارة ستفتح صفحة للاستفسار والمتابعة مع المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في هذا الدفعة”، لافتاً الى أنه “خلال أسبوعين أو أكثر ستكتمل كل الاطلاقات”. وأضاف الركابي، أن “الوزارة […]

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