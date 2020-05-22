2020/05/22 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل الحكم الدولي مهند قاسم من فيروس كورونا للشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تماثل الحكم الدولي مهند قاسم من فيروس كورونا للشفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تماثل الحكم الدولي مهند قاسم من فيروس كورونا للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).