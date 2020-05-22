مقترح لإعادة الصلاحيات الى المحافظات

2020/05/22 | 12:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ صلاح الدين عمار جبر عن مقترح يتعلق بإعادة الصلاحيات للمحافظين من أجل إدارة محافظاتهم.

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