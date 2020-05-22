2020/05/22 | 12:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت تقارير متخصصة، اليوم الجمعة، ان نحو مليوني ونصف المليون مواطن أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على معونة البطالة خلال الأسبوع الماضي رغم الأمال التي كانت تحدو إدارة ترامب بانتعاش الاقتصاد بعد إنهاء حالة الإغلاق.وتوضح البيانات أن عدد طالبي معونة البطالة تعدى حاليا 38.6 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو ربع القوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربع القوة العاملة خارج الخدمة،،40 مليون أمريكي يتقدم بطلب معونة البطالة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربع القوة العاملة خارج الخدمة،،40 مليون أمريكي يتقدم بطلب معونة البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).