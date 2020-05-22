مؤسسة الآغاخان - نادية خلوف

2020/05/22 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف مؤسسة الآغاخان و الفساد -أسماء الأسد مثالاًسوف أبدأ الكلام باعتباري من ضمن الطّيف المصنّف في سورية" الطّائفيّة "بالاسماعيليين، بالنسبة لي شخصياً فإن انتمائي الاجتماعي هذا لن يمنعني من الدخول في العمق.



كنت مستشارة قانونية للمركز الإسماعيلي في دبي من بين عدة مستشارين، لكنني وحدي كنت أكتب الدعاوى " بالمجان" كون أغلب الدعاوى عمالية، ويجب أن يكون عرض الدعوى باللغة العربية.



قدمت أيضاً محاضرات عن ......





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