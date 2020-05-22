رغم موافقة الكاظمي.. كوردستان تنفي وصول 400 مليار دينار من بغداد

2020/05/22 | 12:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي على صرف 400 مليار دينار لتمويل جزء من رواتب الموظفين في إقليم كوردستان

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