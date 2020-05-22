أسعار النفط تنخفض مع تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا

2020/05/22 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل تزايد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، فيما عجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري وهو ما اعاد الاسواق الى الواقع بعد سلسلة مكاسب اسبوعية.وأوقد ذلك شرارة مخاوف اقتصادية من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في الصين، التي تعد ثاني […]

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