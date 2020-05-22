تماثل الحكم الدولي مهند قاسم الى الشفاء من فيروس كورونا

2020/05/22 | 12:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ​تماثل الحكم الدولي العراقي، مهند قاسم،الجمعة، إلى الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد.وتعرض الحكم الدولي العراقي مهند قاسم ، لاصابة بفيروس كورونا في وقت سابق، واجبر على دخول الحجر الصحي لمدة 12 يوما.ويعد مهند قاسم أحد أبرز الحكام في الكرة الآسيوية.

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