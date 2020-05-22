2020/05/22 | 12:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت أمانة بغداد احباط عملية استيلاء على أرض جنوب العاصمة للمرة الثانية.وافادت الامانة في بيانب قيام ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة ودائرة الحراسات والامن بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض جزء منها زراعي والاخر حكومي تقدر مساحتها باكثر من 500 دونم ضمن منطقة كرارة جنوب بغداد من خلال محاولة تقطيعها وبيعها كقطع اراضي .وكانت امانة بغداد قامت في وقت سابق بمنع اشخاص حاولوا ايضاً الاستيلاء على نفس الارض من خلال محاولة تقطيعها وتشييد مباني عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تحبط عملية استيلاء ثانية على اكثر من 500 دونم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تحبط عملية استيلاء ثانية على اكثر من 500 دونم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).