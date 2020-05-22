2020/05/22 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل البرنس في رمضان هذا العام، قرر مجموعة من الأطفال تجسيد شخصيات المسلسل المختلفة بنفس إطلالات والتصرفات وحتى الأداء خلال جلسة تصوير مبتكرة أطلق عليها الجمهور اسم البرنس كيدز وكانت النتيجة مبهرة.جلسة التصوير شارك فيها 7 أطفال وهم الشخصيات الرئيسية في المسلسل وجسدوا أدوار رضوان البرنس وأشقائه حتى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. اطفال يعيدون تمثيل لقطات مسلسل البرنس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. اطفال يعيدون تمثيل لقطات مسلسل البرنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).