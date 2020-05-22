2020/05/22 | 12:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة برلمانية تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 12:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة برلمانية تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة برلمانية تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).