انطلاق مسيرة يوم القدس في بغداد وعدد من المحافظات

2020/05/22 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي لمساندة الشعب الفلسطيني في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الاخرى.وقال مراسل /المعلومة/، إن العاصمة بغداد ، وعدد من المحافظات الاخرى، شهدت مسيرات حاشدة، لفصائل منضوية في الحشد الشعبي وأنصارهم، بمناسبة يوم القدس العالمي.واضاف أن القوات الامنية أغلقت شوارع حيوية في العاصمة منذ ساعات […]

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