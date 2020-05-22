2020/05/22 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية في إقليم كردستان، الجمعة، استلام الإقليم 400 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان لها، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “رغم موافقة رئيس الوزراء العراقي على إرسال مبلغ وقدره 400 مليار دينار كجزء من نفقات رواتب موظفي إقليم كردستان والذي كان من المقرر وصولها إلى وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان ينفي استلام 400 مليار دينار من قبل حكومة بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان ينفي استلام 400 مليار دينار من قبل حكومة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).