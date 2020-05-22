كتلة النهج تقدم خطة لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد

2020/05/22 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قدمت كتلة النهج الوطني، الجمعة، خطة للحكومة الجديدة من اجل مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد.وقال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ان من اهم واجبات الحكومة الجديدة التي يفترض ان تضطلع بها هي مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال خطة واضحة وآليات رصينة نجملها […]

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