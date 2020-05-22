بالصور.. انطلاق مسيرة في ديالى بمناسبة يوم القدس العالمي

2020/05/22 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

انطلق العشرات من أهالي محافظة ديالى، الجمعة (22 أيار 2020)، في مسيرات وسط قضاء بعقوبة لإحياء يوم ا...





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