خامنئي يكشف ’’توصيته’’ في يوم القدس العالمي ويؤكد: النظام الصهيوني يجب أن يزول

2020/05/22 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

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انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (22 أيار 2020)، ما اسماها محاولات بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع إ...





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