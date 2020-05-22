2020/05/22 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (22 أيار 2020)، ما اسماها محاولات بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خامنئي يكشف ’’توصيته’’ في يوم القدس العالمي ويؤكد: النظام الصهيوني يجب أن يزول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انتقد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة (22 أيار 2020)، ما اسماها محاولات بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خامنئي يكشف ’’توصيته’’ في يوم القدس العالمي ويؤكد: النظام الصهيوني يجب أن يزول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خامنئي يكشف ’’توصيته’’ في يوم القدس العالمي ويؤكد: النظام الصهيوني يجب أن يزول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).