2020/05/22 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي : النظام الصهيوني .. ورم سرطاني.. لن يستمر وسيقضى عليه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي : النظام الصهيوني .. ورم سرطاني.. لن يستمر وسيقضى عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي : النظام الصهيوني .. ورم سرطاني.. لن يستمر وسيقضى عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).