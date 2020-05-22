ديوان رئاسة برلمان الإقليم تدعو النواب الراغبين بالتخلي عن رواتبهم التقاعدية لتسجيل أسمائهم

2020/05/22 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت رئاسة ديوان برلمان إقليم كردستان، اعضاء البرلمان الراغبين بالتخلي عن رواتبهم التقاعدية الى الحضور لتسجيل أسمائهم.

وحددت وثيقة صادرة عن رئاسة ديوان برلمان الإقليم، النواب الحاليين وأعضاء الدورات البرلمانية السابقة، الراغبين بالتخلي الطوعي عن الرواتب التقاعدية الخاصة بالبرلمان، إلى مراجعة رئاسة الديوان ابتداء من الأول من شهر تموز المقبل ولمدة ثلاثين يوما، لغرض تسجيل أسمائهم والتعرف على الآليات القانونية الخاصة بذلك.

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