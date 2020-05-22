السيد الخامنئي: حصر القضية الفلسطينية بالفلسطينيين خطأ فادح

2020/05/22 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة السيد علي الخامنئي، الجمعة، أن النضال من اجل فلسطين جهاد في سبيل الله، مبينا ان حصر القضية الفلسطينية بالفلسطينيين خطأ فادح.وقال السيد الخامنئي في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي، إن “النضال من اجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة اسلامية، وحصر القضية الفلسطينية بالفلسطينيين خطأ فادح”.وأضاف، أن “هدف […]

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