امانة بغداد: منع الاستيلاء على أرض بنحو 500 دونم جنوبي العاصمة

2020/05/22 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، منع أشخاص حاولوا الاستيلاء علة أرض بأكثر من 500 دونم جنوبي العاصمة للمرة الثانية.وقالت الامانة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دائرة بلدية الدورة ودائرة الحراسات والامن قامت بمنع اشخاص حاولوا الاستيلاء على ارض جزء منها زراعي والاخر حكومي”.وأضافت أن “مساحتها تقدر باكثر من 500 […]

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