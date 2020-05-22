في العراق.. أكثر من ربع مليون عامل بنغالي “غير قانوني”

2020/05/22 | 12:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال العراق يعاني من ظاهرة العمالة الأجنبية، بالرغم من عشرات القرارات الوزارية والبرلمانية لمنعها أو تحجيمها، لا سيما وأن غالبيتها تصل إلى #العراق في ظروف غير قانونية.وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سجلت خلال…

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