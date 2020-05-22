الحكم الدولي العراقي مهند قاسم يتغلب على فيروس كورونا

2020/05/22 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تماثل الحكم الدولي العراقي، مهند قاسم، إلى الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابه في وقت سابق، وأجبره على دخول الحجر الصحي لمدة 12 يوما.

ويعد مهند قاسم أحد أبرز الحكام في الكرة الآسيوية.

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