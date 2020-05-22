2020/05/22 | 12:45 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة تعلن شفاء الحكم الدولي مهند قاسم من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة تعلن شفاء الحكم الدولي مهند قاسم من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).