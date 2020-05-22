تعرف على لعبة الفيديو الاكثر مبيعاً على مر العصور

2020/05/22 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بلغ عمر لعبة باك مان 40 عامًا في نهاية هذا الأسبوع، اذ تعد اليوم هذه اللعبة إرث دائم حتى يومنا هذا، حيث انطلقت في العام 1980.وباعت شركة Pac-Man ، التي طورتها الشركة اليابانية نامكو، 400.000 نسخة من خزائن الألعاب حول العالم وحققت مبيعات بقيمة 3.5 مليار دولار بحلول عام 1990، ويعود […]

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