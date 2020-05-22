قبرص: إعادة فتح المعابر جزئيا بين شطري البلاد في يونيو

2020/05/22 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتفق شطرا جزيرة قبرص على إعادة فتح المعابر بينهما التي أغلقت بسبب وباء كوفيد-19، تدريجيا.وقال كيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية، مساء الخميس: “الرئيس نيكوس أناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، مصطفى أكينجي اتفقا على السماح بإعادة فتح المعابر البرية اعتبارا من الثامن من يونيو”.وأضاف […]

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