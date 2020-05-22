قبرص: إعادة فتح المعابر جزئيا بين شطري البلاد في يونيو

2020/05/22 | 12:52 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
اتفق شطرا جزيرة قبرص على إعادة فتح المعابر بينهما التي أغلقت بسبب وباء كوفيد-19، تدريجيا.
وقال كيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية، مساء الخميس: “الرئيس نيكوس أناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، مصطفى أكينجي اتفقا على السماح بإعادة فتح المعابر البرية اعتبارا من الثامن من يونيو”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبرص: إعادة فتح المعابر جزئيا بين شطري البلاد في يونيو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اتفق شطرا جزيرة قبرص على إعادة فتح المعابر بينهما التي أغلقت بسبب وباء كوفيد-19، تدريجيا.
وقال كيرياكوس كوشوس الناطق باسم الحكومة القبرصية، مساء الخميس: “الرئيس نيكوس أناستاسيادس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، مصطفى أكينجي اتفقا على السماح بإعادة فتح المعابر البرية اعتبارا من الثامن من يونيو”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبرص: إعادة فتح المعابر جزئيا بين شطري البلاد في يونيو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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