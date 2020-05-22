الثناءُ على الجيلِ الجديدِ - عبدالجبار الرفاعي

2020/05/22 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي ثناءٌ على الجيلِ الجديدِيهجو كثيرون الجيلَ الجديد من الشباب بوصفهم "لا يعرفون ماذا يريدون"، لأنهم يعيشون عصرَ تكنولوجيا المعلومات وثورةَ الفيس بك ووسائل التواصل المختلفة التي تضمحل فيه فضائها حدودُ المكان وينبثق فيها عالَمُ مفاهيم مختلف، ويتخذ فيها الزمانُ وهكذا الثقافةُ والمعرفةُ مفهومًا جديدًا.



وربما تمادى البعضُ بتوصيف جيل الشباب بالغباء والضياع واللاانتماء واللامسؤولية عن كلّ شيء.



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