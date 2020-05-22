2020/05/22 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل هو حلف ام هي أوراق يتم ترتيبها : وأين النظام المغربي من كل ما يجري بمنطقة شمال افريقيا ، وبالعالم العربي ؟من يراجع العلاقات التي تجمع النظام المغربي ، بأنظمة شمال افريقيا ، واخص بالذكر منها موريتانية ، والجزائر ، وتونس ، سيصاب بدوخة الرأس ، وهي نفس الدوخة تصيب كل مهتم وملاحظ للعلاقات التي تجمع النظام المغربي، بكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ، قطر ، والكويت ، ومصر ، وسلطنة عمان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس موريتانية يجري مكالمتين منفصلتين مع نظيره الجزائري والتونسي ، وأمير قطر يجدد الدعوة لكل من رئيس تونس ورئيس الجزائر لزيارة قطر ويهنئهما بالعيد - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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