العمل:صفحة الكترونية لمتابعة العائلات غير المشمولة بمنحة الطوارىء

2020/05/22 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح صفحة لمتابعة المواطنين الذين لم تظھر أسماؤھم في منحة الطوارئ، مبينة ان عدد الأسر المشمولة بالمنحة بلغ مليونين و432.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح تابعته " كلكامش برس " ان"الوزارة ستفتح صفحة للاستفسار والمتابعة مع المواطنين الذين لم تظھر أسماؤھم في ھذا الدفعة"، لافتا الى أنه "خلال أسبوعين أو أكثر ستكتمل كل الاطلاقات."وأضاف الركابي أن"الوزارة أطلقت دفعه منحة الطوارئ للمستفيدين منھا عن طريق الرسائل (أس أم أس)"، مبيناً أن"الإطلاق سيكون على شكل دفعات لتجنب الزحام الذي يحصل على منافذ التوزيع".وأوضح أن"عدد الأسر المشمولة بالمنحة بلغ مليونين و432 أسرة وستأتي إليھم عن طريق رسائل الھاتف لرب الأسر المثبت بالتقديم"، مشيراً إلى أن" إطلاق ھذه المنحة تم بعد جھود كبيرة بذلتھا وزارة العمل وكذلك الوزارات والجھات الساندة الآخرى والمتمثلة بھيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التجارة وديوان الرقابة المالية وكذلك شركات متطوعة ذات خبرة في مجال العمل والتوثيق الإلكتروني".من جانب آخر أكد الركابي أن"الوزارة أطلقت الدفعة الثالثة من رواتب الحماية الاجتماعية للمستفيدين منھا بعد أن تم تأمين مبالغ الحماية على الرغم من صعوبة الوضع المالي" منوھاً بأن"المبلغ المخصص لھذه الدفعة 391 مليارا".وتابع :ھناك قرارا لمجلس الوزراء تضمن الإيعاز الى وزارة العمل وعن طريق لجنة من وزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط من أجل التوسع في شمول شبكة الحماية الاجتماعية بسبب ارتفاع معدلات الفقر خلال ھذا الظرف والأزمة التى امتدت عدة أشھر".

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