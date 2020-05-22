انتقادات نيابية ودعوات لازالتها ..نشر صور شخصيات إيرانية يثير غضب العراقيين

2020/05/22 | 12:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، خلال اليومين الأخيرين، نشر صور عدد من الرموز السياسية والعسكرية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع إحياء إيران لـ "يوم القدس العالمي" الذي يعد تقليداً سارت عليه هي والقوى الحليفة لها والفصائل المسلحة المرتبطة بها.وضمت الصور المرشد الإيراني علي خامنئي، ومؤسس جمهورية إيران الإسلامية، روح الله الخميني، بالإضافة إلى قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مطلع العام الحالي.وقام مسلحون بنشر تلك الصور في جانب الرصافة من بغداد وخصوصاً في شارع فلسطين الذي يعد المعقل الرئيس للمليشيات العراقية المسلحة، وذلك بالتزامن مع إحياء إيران لذكرى "يوم القدس العالمي".وبحسب مصادر أمن في بغداد، فإن قوات عراقية انتشرت، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، في محيط شارع فلسطين الذي اعتادت الفصائل المسلحة أن تجعل منه مكاناً سنوياً للاستعراض العسكري في الجمعة الأخيرة من رمضان في كل عام.وقال أسعد الناصري القيادي السابق في التيار الصدري وأحد أهم قادة تظاهرات الناصرية إن الفصائل التابعة لإيران، تتقاضى رواتبَها بشرط القيام بعدة أعمال تأمرها بها إيران وينفذها عناصرُها صاغرين حسب وصفه.وأضاف في تغريدة له أن من ضمن تلك الأعمال رفع صورٍ لرموز إيرانية، أو لبعض أتباعهم ممن يريدون تسويقَهم لمصالح إيرانية، وأن صورَ القتلة، مصيرُها كمصير أصحابها، إلى زوال، بحسب نص التغريدة. وانتقد برلمانيون وناشطون القبول بنشر صور شخصيات إيرانية في الشوارع العراقية.وطالب عضوُ البرلمان أحمد الجربا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتدخل والإيعاز للقوات الأمنية من أجل رفع كل صور الشخصيات غير العراقية التي انتشرت في عدد من المحافظات، مؤكداً، في بيان، أنّ "وضع صور غير عراقية في محافظات عراقية أمر غير مقبول".واعتبر حسين الساعدي، وهو أحد سكان شارع فلسطين، أن نشر صور شخصيات إيرانية في "يوم القدس" يمثل كلمة حق أريد بها باطل، متسائلاً، ، عن جدوى وضع صور لرموز إيرانية في بغداد لإحياء "ذكرى القدس" التي هي عاصمة فلسطين.وتابع "كان الأولى بمن يريد الاحتفاء بالقدس أن يرفع صور شهداء الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني"، مضيفاً أنّ "خلاص العراقيين من الهيمنة الإيرانية أصبح حلماً يراود الصغار والكبار، لا سيما بعد الدور السيئ لإيران الذي كان داعماً للحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في قمع الاحتجاجات الشعبية".كما نشر حساب "عراقي" على موقع "تويتر"، صوراً لشخصيات إيرانية ويمنية ولبنانية، قال إنها نشرت في شوارع محافظ ديالى الحدودية مع إيران بالتزامن مع ذكرى "يوم القدس العالمي".واستغرب نشطاء ، رفع صور قادة بلدان أخرى في العراقي، معبراً في تغريدة على موقع "تويتر" عن رفضه قيام بعض الفصائل المسلحة بتسويق نفسها تحت مسمى "المقاومة"، على الرغم من كونها "أدوات سياسية تبحث عن منافعها وبسط سيطرتها"، على حد قوله.وأعلنت إيران، الأحد، إلغاء تنظيم مسيرات "يوم القدس العالمي" هذا العام، في ظل تفشي فيروس كورونا.وكالات

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