إصابة أفراد عائلة كاملة بحريق في منزلهم غرب حلب

2020/05/22 | 12:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ستة أشخاص (من عائلة واحدة) بينهم أطفال بحروق بليغة، إثر حريق وقع في منزلهم بمدينة دارة عزّة غربي حلب، وذلك نتيجة انفجار أسطوانة الغاز داخل المنزل.ووقعت الحادثة مساء أمس الخميس، حيث أكّدت مصادر…

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