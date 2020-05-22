شفاء الحكم الدولي العراقي مهند قاسم من “كورونا”

2020/05/22 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل الحكم الدولي العراقي، مهند قاسم، إلى الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابه في وقت سابق، وأجبره على دخول الحجر الصحي لمدة 12 يوما.ويعد مهند قاسم أحد أبرز الحكام في الكرة الآسيوية.

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