أوكسفورد: تجارب لقاح كورونا ستدخل المرحلتين الثانية والثالثة.. والدراسات تسير بشكل جيد للغاية

2020/05/22 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت جامعة أوكسفورد، الجمعة، أنها ستبدأ المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب البشرية للقاح فيرو...





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