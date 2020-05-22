انخفاض أسعار النفط اليوم الجمعة بعد التوتر بين امريكا والصين

2020/05/22 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ زاد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وعجزت بكين عن وضع هدف للنمو الاقتصادي للعام الجاري.وأوقد ذلك شرارة مخاوف اقتصادية من أن جائحة فيروس كورونا ستطغى على طلب الوقود في الصين، التي تعد ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، انخفض خام “برنت” بنسبة 5.44% إلى 34.10 […]

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