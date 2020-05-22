الأزمة النيابية: المناطق المنعزلة لم تلتزم بالحظر وتمارس حياتها الطبيعية

2020/05/22 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت خلية الأزمة النيابية، الجمعة، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدة المقبلة، مشيرة الى عدم التزام المناطق المعزولة بحظر التجوال.

وقال عضو الخلية عبد عون العبادي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية لم تطبق إجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة"، مبينا "إنها متراخية في تطبيق الإجراءات ولم تمنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية بشكل المناسب وفق القانون".

وأضاف أن "المناطق المنعزلة في العاصمة بغداد التي حددت من قبل وزارة الصحة لم تلتزم بحظر التجوال، وإنها تمارس حياتها الطبيعية"، مردفا "هذا يدفعنا للخوف والقلق من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدة المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء الماضي، عن انطلاق تطبيق خطة الحظر المناطقي في عدد من مناطق العاصمة بغداد، عادة اياها "السبيل الوحيد المتاح" لتطويق فيروس كورونا.

وقررت الوزارة البدء بالحظر المناطقي التام ابتداء من الاربعاء ٢٠ أيار الجاري ولمدة اسبوعين، ولبعض القطاعات والمحلات للمناطق المؤشرة لدى دائرتي صحة الرصافة والكرخ وهي: مدينة الصدر، ومدينة الحبيبية، ومدينة الكمالية، ومدينة الحرية، ومدينة الشعلة، ومدينة العامرية.

واعلن بيان لوزارة الصحة يوم امس الخميس بأن مجموع الإصابات في العراق وصل الى ٣٨٧٧ بينما بلغت مجموع حالات الشفاء ٢٤٨٣ حالة، والراقدين الكلي ١٢٥٤ مصابا، لافتا الى ان مجموع الوفيات بلغ ١٤٠ حالة.

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