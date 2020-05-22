بالصور: العشرات من اهالي البصرة يشاركون بمسيرة يوم القدس العالمي

2020/05/22 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل “العهد نيوز”، إن مظاهرة خاصة بيوم القدس انطلقت في محافظة البصرة.وافاد بأن محافظة البصرة شهدت، امس الخميس، اجراءات خاصة لإحياء “يوم القدس العالمي”.ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس، هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس؛ ويجري فيه حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لاسرائيل في هذا اليوم في بعض الدول العربية […]

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