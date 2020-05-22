بسبب الفَقر.. لاجئون سوريّون يبيعون أعضائهم في السوق السوداء بـ تركيا

2020/05/22 | 13:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عَبَرَ أكثر من 3 ملايين لاجئٍ سوري الحدود إلى #تركيا، هرباً من العنف الذي اجتاح بلادهم، وفي حين أنها قد تكون الآن آمنة لأرواحهم، إلا أن تركيا ليست كذلك من الناحية المادية.حيث يجد البعض…

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